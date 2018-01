Charlie Plane au Quartier Libre

80 lectures

























Le groupe folk rock bordelais Charlie Plane sera en concert ce samedi 13 janvier 2018 au Quartier Libre (30 rue des Vignes, Bordeaux) et c'est recommandé par Muzzart! 20H. Entrée libre.









" Depuis 2011, Charlie Plane, groupe bordelais émergent, éblouit par ses compositions à vif, sa créativité déconcertante, la force de ses mélodies. Si l'on nous prie d'évoquer Cat Power ou Shannon Wright en la musique de Charlie Plane, ce groupe compte avant toute chose nous offrir des chansons aériennes, joyeuses et suaves, suspendues à la beauté d'une voix rauque exceptionnelle de Charlotte. Jouant la guitare sur des chansons enracinées Folk et le piano notamment sue le dernier EP, elle est accompagné par une rythmique prenante et teinté de Rock avec Shob à la Basse et Simon Renault à la batterie"