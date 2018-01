Heydays en showcase à Total Heaven

"nAnO LaBel aLtErNaTif

La Cassette est une association loi 1901 qui promeut l?art & la culture, crée des échanges sociaux & culturels, organise du spectacle vivant, des expositions, aide & conseille à la production musicale et le spectacle, conseille les lieux de diffusion à la programmation musicale, résidence artistiques, accompagnement à l'enregistrement audio, accompagnement à la réalisation de vidéos, développement de projets artistiques."





" Inspirée par la musique folk américaine comme par la pop, Barbara Belmonté écrit, compose et révèle de sa voix solaire les ballades poétiques du premier opus d'Heydays nommé "Fire of Joy". Un EP de six titres pour lequel elle a su s'entourer de musiciens virtuoses et touchants, qui confirme un élan vers les voyages intenses et lumineux. Accords de guitare folk et violons qui fusionnent, un ukulélé à portée de main; on pense aux univers acoustiques de Lisa Hannigan, Lianne la Havas, The head and the heart, Aléla Diane"