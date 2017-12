Playlist de Noël 2017

115 lectures

























Comme tous les ans, Muzzart vous souhaite un Joyeux Noël en musique avec une petite playlist de titres de Noël sortis cette année. Joyeux Noël!





- Ingrid Michaelson, Snowfall (genre: EP de Noël tout doux)













- Kevin Morby, "Blue Christmas" (genre: Kevin Morby se la joue christmassy)













- Gaspard Royant, Wishing You A Merry Christmas. Gaspard Royant a sorti un nouvel album de Noël (genre: Gaspard Royant aime décidément beaucoup Noël)













Brittain Asford, "Bells, Boxes" (genre: Noël folk au coin du feu)













- The Blind Suns, "One More Christmas Song" (genre: Noël pop chaleure ux) ux)













- Sia, "Santa's coming for us" (genre: Noël ultra pop avec Veronica Mars)

et pour encore plus de popitude mmmmm bop, vous avez aussi l'album de Noël des Hanson. (genre: pardon, je sors)













- Foo Fighters, medley "Everlong"/ "Baby Please Come Home" (genre: Dave Grohl en pull de Noël)













Et, comme tous les ans, on finit par un classique de Noël avec "I'll be home for Christmas" en version Elvis Presley .