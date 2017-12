The Very Small Orchestra, "Kitchen Floor" (clip) + concert à Sortie 13

327 lectures





















The Very Small Orchestra s'apprête à sortir un nouvel album intitulé Gagarine! et annoncé pour le 2 février 2018. Un premier extrait de l'album est d'ores et déjà à découvrir en clip ci-dessous. Le morceau s'intitule "Kitchen Floor" et le clip a été réalisé par Gautier Verdavoir. Le groupe sera en concert à Bordeaux le lendemain de la sortie de l'album, le 3 février 2018 donc, à Sortie 13 à Pessac (rue Walter Scott) et sera en formule "Very Big Small Orchestra" pour l'occasion: événement Facebook.





" On peut pas faire plus petit comme orchestre.

Ils sont trois, mais des fois quatre. Et c'est du lourd:

Kiki Graciet, harmoniciste star du Pays Basque (Nico Etxart), Don Rivaldo Tutti Corto (The Booze, Zapozain) au violon, Jérôme Bertrand (Romano Dandies/contrebasse) et Vincent Bosler (The Hyènes) à la guitare et au chant jouent leurs compos et reprennent sans complexe aussi bien Metallica qu'Adamo.

Quand la météo le permet, une pléiade d'amis vient les rejoindre sur scène, notamment Denis Barthe (Noir Désir, The Hyènes) à la batterie, l'accordéoniste Pascal Lamige, Guillaume Schmidt au saxo ou encore Léa Lemeur au steel drum, formant ainsi unÂ

groupe à géométrie variable:

"The Very BIG Small Orchestra"."