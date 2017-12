Fragile, "Je reste" (clip)

75 lectures

























Le groupe bordelais Fragile mené par David (chant, piano, batterie) et Mathieu (basse, guitare) vient de sortir son tout premier album. Without A Fight (17 novembre 2017) se compose de morceaux rock chantés en français et en anglais et mêlant mélancolie délicate et énergie rock. Deux titres permettant de découvrir les 2 facettes du groupe sont d'ores et déjà à découvrir en clip: "Je reste" mis en ligne hier et "Without A Fight You die".