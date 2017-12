" Imaginez-vous sur la scène du Krakatoa, chantant votre morceau préféré pas avec une pauvre bande enregistrée mais avec le groupe le plus dingue et éphémère de la planète.

Imaginez-vous avec la foule en délire à la fin des 3 minutes de votre préstation mémorable...et bien les musiciens de la:

vont rendre ce rêve possible.

Un peu comme un cadeau de noël dont vous rêviez secrètement !

Il suffit d'envoyer un mail à krakatoakaraokelive@gmail.com en précisant nom, prénom, téléphone et le titre que vous voulez chanter parmi :

Prince - Kiss

Blondie - Heart Of Glass

Britney Spears - Toxic

Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made Of This)

Amy Winehouse - Back To Black

Madonna - Like A Virgin

Ed Sheeran - Shape Of You

David Bowie - Heroes

The B-52's - Rock Lobster

Queen - Another One Bites The Dust

Serge Gainsbourg - Bonny & Clyde

Phlippe Katerine -"J'adore"