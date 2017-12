Krazolta + Mandala Man à Sortie 13

(photo: Valy D.)

"Release Party Maxi 45T & DVD

Krazolta c'est la démesure, le rock'n'roll à l'état brut. Cette fois la bande a donné vie à un nouvel EP inédit sous une forme plutôt originale par les temps qui courent : Un Maxi 45Tours. Surfant sur le succès de son vrai/Faux Documentaire paru sous forme de série cet été en ligne, Krazolta propose une soirée spéciale pour la sortie de ce nouveau vinyle livré avec le DVD du dit documentaire.

Quelque part entre DIG! et Spinal Tap votre soirée s'annonce complètement Rock et out of Control!"

1ere partie:

: le chanteur du groupe Dätcha Mandala sera en live en solo lors de cette soirée. A ne pas manquer!