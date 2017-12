Alizon, The Taste Of Almonds

253 lectures

























La bordelaise Alizon sort son deuxième album ce vendredi 8 décembre 2017. L'album s'intitule The Taste Of Almonds et a été enregistré et mixé par Julien Pras, Milos Asian, Stephane Gillet et Nils Thobie (rien que ça) à Bordeaux, cette année. The Taste Of Almonds est un album folk tout en douceur, mélancolique et rêveur, composé de 11 titres dans lesquels il est question d'aller de ville en ville pour se trouver un chez soi ("Place Of Mine"), de toujours tomber amoureux au mauvais moment ("Question Of Time") ou de se retrouver sur la lune juste en regardant par la fenêtre ("Right on the Moon").

Un joli album pour rêver tout éveillé et passer l'hiver en douceur au coin du feu pour amateurs de folk acoustique à la Mariée Sioux ou Mirel Wagner.

A noter pour les Parisiens qu'Alizon sera en concert au Pop In le 18 janvier 2018.

vidéo du titre "Place Of Mine" réalisée par Thomas Skrobek