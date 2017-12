Rix: release party à Sortie 13 + vernissage expo "Lives 2017"

111 lectures





















Deux événements à Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) ce vendredi 8 décembre 2017 puisque le groupe soul Rix fêtera en live la sortie de son premier album et qu'il y aura en parallèle le vernissage de l'exposition photos "Lives"!

Vernissage à partir de 18H. gratuit

Concert: 20H. 10/12 euros





Rix:

" Plus connu comme leader des groupes DUKE et the Rix'tet, R!X lance en 2017 son premier album solo NOOBA. Ce musicien talentueux et polyvalent produit un funk progressif situé entre la planète Soul-Funk américaine et sa propre idée de la "pop". Il sera entouré sur scène d'une escadrille de fins grooveurs, cuivres musclés et claviers mystiques sur une rythmique funk sur-vitaminée. Attachez vos ceintures, la soirée sera survoltée !"