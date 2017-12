J-Silk à la médiathèque de Mérignac

(Soul / Bordeaux)

"J-Silk est un trio Soul Pop dont l'EP WWWD est disponible depuis le 28 mars 2017. Il s'inscrit dans la scène actuelle qui mélange hip-hop, électro et pop à la façon de The Internet, Anderson Paak, Little Dragon et James Blake entre autres.

J-Silk est un patchwork / collage Neo-soul de vestes Adidas vintages, de synthés analogiques, de beats hip-hop et d'une voix sensuelle et singulière."