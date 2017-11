Les Hurlements d'Léo: 20 ans (Rock School Barbey)

121 lectures





















Les Hurlements d'Léo fêtent leurs 20 ans cette année et seront en concert à Bordeaux pour l'occasion le lundi 27 novembre 2017 à la Rock School Barbey. Ce concert s'inclut également dans le cadre des AOC de l'égalité et la première partie sera assurée par Jesser. Un anniversaire bordelais à ne pas manquer! Concert à 20H30. 12 euros





Les "AOC de l'égalité', entendus comme Apéros ou Ateliers d'Origines Contrôlées, offrent la possibilité de mieux comprendre des questions contemporaines en rencontrant ceux qui agissent au quotidien. Une manifestation citoyenne et culturelle avec ceux qui défendent l'égalité des droits, des places et des chances. L'édition 2017, qui se déroulera du 24 nov. au 9 déc. en Nouvelle Aquitaine, aura pour thème les solidarités. La  Rock School Barbey , s'associe à la manifestation en proposant un AOC sur le thème "solidaires avec les personnes migrantes" le 27 novembre.

Soirée "solidaires avec les personnes migrantes"

Du départ à l'arrivée, en passant par la traversée, à quelles réalités sont confrontées les personnes migrantes?

A l'heure où certaines solidarités sont considérées comme un délit, qui sont ceux qui s'engagent auprès d'individus forcés à s'exiler et pourquoi ?

3 Apéros d'Origines Contrôlées vous proposent un éclairage sensible, nourri de la parole, de la culture et du regard de chacun.

Ne ratez pas le concert solidaire des "Hurlements d'Léo" et de "Jesser" à la Rock School Barbey ! Les fonds collectés seront reversés aux associations qui accompagnent les migrants au quotidien."





Les Hurlements d'Léo

"Notre 10e?me album studio "Luna de Papel" est tout chaud, il sortira en mars 2018 sur le Label Irfan de nos amis les Orgres de Barback. En attendant, cet automne nous avons 20 ans! On prend donc la route pour 20 concerts d'anniversaire, pour fêter ça avec vous. 20 ans, 20 concerts donc on ne pourra pas aller partout mais promis on reviendra en 2018.

Petite rétrospective: 102 chansons e?crites depuis 20 ans, quand même! Malheureusement on ne pourra pas toutes les jouer ! Et on aura aussi le grand plaisir de vous présenter des nouveaux titres en exclu! Après deux ans de tournée hommage à Mano Solo riche en émotions, et une petite (!) tournée d'Un Air Deux Familles à venir cet été, il nous tarde de rejouer notre musique devant vous! C'est avec une grosse envie et une belle énergie qu'on vient revoir les potos pour partager ce beau gâteau qu'est la vie! On a 20 ans, on gueule plus fort! A? très bientôt!"

"Notre 10e?me album studio "Luna de Papel" est tout chaud, il sortira en mars 2018 sur le Label Irfan de nos amis les Orgres de Barback. En attendant, cet automne nous avons 20 ans! On prend donc la route pour 20 concerts d'anniversaire, pour fêter ça avec vous. 20 ans, 20 concerts donc on ne pourra pas aller partout mais promis on reviendra en 2018.Petite rétrospective: 102 chansons e?crites depuis 20 ans, quand même! Malheureusement on ne pourra pas toutes les jouer ! Et on aura aussi le grand plaisir de vous présenter des nouveaux titres en exclu! Après deux ans de tournée hommage à Mano Solo riche en émotions, et une petite (!) tournée d'Un Air Deux Familles à venir cet été, il nous tarde de rejouer notre musique devant vous! C'est avec une grosse envie et une belle énergie qu'on vient revoir les potos pour partager ce beau gâteau qu'est la vie! On a 20 ans, on gueule plus fort! A? très bientôt!"





Jesser

"En temps de révolution, la caractéristique principale d'une personne révolutionnaire serait; Amour.

Amour de l'humanité, de la justice et de la créativité

Et pour le partager, nous avons créé un pont

"JESSER".

Un pont d'amour, un pont de révolution

Jesser ; l'âme de la musique oriental arabe qui se mélange au jazz occidental. C'est en partageant leurs compositions que deux musiciens Syriens et deux musiciens français s'inspirent et s'influencent mutuellement. ils se sont rencontrés sur Bordeaux récemment. C'est avec une grande ouverture d'esprit que chacun apporte son expérience au service de ce mélange en échangeant leurs différentes cultures et concepts musicaux."