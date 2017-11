Canan Domurcakli au Quartier Libre

110 lectures





















Le bar-restaurant-concert Quartier Libre vous propose une soirée avec Canan Domurcakli et sa musique traditionnelle turque ce jeudi 23 novembre 2017. Ce concert est organisé par le Quartier Libre en partenariat avec le label bordelais La Cassette. 20H. Entrée libre.





" Canan Domurcakli est une chanteuse, musicienne, archéologue turque originaire de Sivas. Elle redonne vie aux chants traditionnels d'Anatolie, notamment à la poésie des asiks, ces bardes libres penseurs qui officièrent jusqu'au début du 20ème siècle, à qui l'on doit la majeure partie de la tradition poétique turque, lyrique et épique. Canan s'accompagne au saz, un instrument à cordes de la famille des luths, emblématique de la musique traditionnelle et populaire d'Anatolie.

"Chez nous, en Anatolie, à qui s'apprête à chanter, on dit "allez, chante-nous une belle chanson" pour dire en fait "?chante-nous une chanson toute plein de tristesse". Ce qui fait la particularité de nos chansons, c'est toujours le momen t où celles-ci, même très rythmiques, touchent à la tristesse, au chagrin, à la mélancolie."" https://www.youtube.com/ watch?v=nuCESy3NoUU





" La Cassette est une association loi 1901 qui promeut l?art et la culture, crée des échanges sociaux et culturels, organise du spectacle vivant, des expositions, aide et conseille à la production musicale et le spectacle, conseille les lieux de diffusion à la programmation musicale, résidence artistiques, accompagnement à l'enregistrement audio, accompagnement à la réalisation de vidéos, développement de projets artistiques.