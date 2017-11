104 lectures

























Le singer-songwriter d'origine italienne Fabrizio Cammarata vient de sortir son premier album: Of Shadows (17 novembre 2017). Son univers tout en douceur est donc à découvrir via 11 titres folk sensibles et rêveurs comme "Come and Leave a Rose" à voir en clip ci-dessous. L'album est disponible sur Bandcamp et les plateformes habituelles.