Naya, "Girl On The Moon" (clip)

La jeune libournaise Naya vient tout juste de mettre en ligne le clip de son titre "Girl On The Moon" qui figure sur son premier EP (Blossom) sorti récemment. Ce titre, que les fans de la première heure ont connu en version plus acoustique, est à découvrir en images en version désormais électro pop et dansante ci-dessous. Le clip a été réalisé par Temple Caché. Le maxi Blossom de Naya est disponible sur les plateformes habituelles.