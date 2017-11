La K7 Vol.1, release party au Comptoir Ephémère

254 lectures





















Le nano label indépendant bordelais La Cassette a décidé de s'associer à Miaou Records et Tentacule Records pour sortir une compilation au format cassette (oui, oui, une cassette! vous allez pouvoir ressortir votre walkman!) et fêtera la sortie de cette compilation La Cassette Vol 1 en live au Comptoir Ephémère (59 quai de Paludate, ex comptoir du jazz) le 25 novembre 2017! A l'affiche de la soirée: 3 groupes émergents bordelais (et totalement recommandés): Maximus, Hectory et Bourbon. Concert à partir de 21H. 7 euros (arrivez tôt si vous voulez votre compilation car elle sort uniquement à 100 exemplaires). Voir ci-dessous la tracklist de la Cassette Vol 1 (oui, il y aura d'autres volumes plus tard)









groupes à l'affiche de la soirée:





MAXIMUS (Rock fusion)

"Maximus est une formation rock fusion créée en 2012 par cinq musiciens d'horizons différents. Le mélange de leurs influences donne naissance à des compositions atypiques et nous plonge dans un univers oscillant entre puissance et mélancolie ; rock froid des caves bordelaises et respirations musicales plus légères, quasi mystiques.

Les changements rythmiques et de styles évoquent les sautes d'humeur que pourrait avoir un personnage de Bukowski, entre deux verres. Une sorte de dédoublement de la personnalité qui se dévoile au fur et à mesure des morceaux. On suit volontiers les deux chanteurs guitaristes qui nous guident tout au long de cette intrigue musicale.

Vainqueur du tremplin Jalles House Rock / Scènes Croisées en avril 2016, accompagné par le Krakatoa (Mérignac) et Miaou Records (label indépendant), Maximus prépare activement la sortie de son premier disque."





BOURBON (duo rock)

"Arnaud bourbon et Julien Igual sont bourbon. respectivement batterie/chant et guitare/choeurs. remarquable a plus d'un titre, ce duo a, comme qui dirait, été touché par la grâce. 7 titres composent "bourbon", mini album éclatant. et autant de chansons aussi limpides que sereines. on imagine bien les deux amis, quadras affables et placides, se délecter de leurs disques de chevet (sebadoh, guided by voices, teenage fanclub) avant de se dire : "allez, on s'y colle à notre tour". mais quelle bonne idée que vous avez eu là, les mecs !!! votre noisy (écrit en petit) pop (en grosses majuscules) et si belle, si sereine, qu'elle suggère aisément les albums de superchunk deuxième période. voire, le tout premier pinback. tout y est fluide, rien n'accroche, rien n'est forcé. ça s'ppelle la classe et je vous jure ça fait un bien fou. ( martial total heaven bx )"





HECTORY (Folk)

"Hectory oeuvre dans la "folk rampante", rampante, peut-être mais le port altier.

"Où sont mes William Blake?", chante Hectory. Cela donne sans doute une idée du capharnaüm dans lequel il prétend vivre, en plus de trahir une certaine préciosité : qui, franchement, allongé sur son lit, revient sur ses piles de pré-romantiques anglais, "harcelé par les lectures venimeuses"? Hectory est le groupe de Gregory Desgranges (anciennement Arcahuetas). D'entrée de jeu, le garçon se déclare obsédé par "les vieux blues terreux", qui lui ont laissé une marque aussi forte que ses "premières gorgées de rhum". Dobro de bluesman terreux, donc, ou demi-caisse à puissant vibrato : armé de ses guitares acoustiques, on sent qu'il a l'âme solo. Il sait aussi faire éclairer ses ténèbres, se laiss ant rejoindre par d'excellents accompagnateurs (batterie, basse, piano électrique). A ce jour, seul est sorti un premier EP ("tête Haute"). Hectory et sa garde prennent le temps ("on se fabrique un son commun"), avec, à l'horizon de l'automne, un album complet, au nom déjà trouvé : "La Gloire des Faisants". Guillaume Gwardeath, Junkpage n ?26 septembre 2015"





Tracklist de la compilation:





Face A:

1 Lovers In The Snow - SILVER LOUZY

2 No one's waiting for me - HECTORY

3 My Friend - SACHA BERNARDSON

4 Palafrugell - HENRI CARAGUEL

5 Lines & Lies & Lays - KING SHIVERS

6 Al-Kimiya-WAAGAL

7 The Maze - MAXIMUS







Face B

8 Called my name - BOURBON

9 Ephialte - HIGH SQUARE COUNTY

10 Desire Dub - UA TEA

11 Falling in love - SOFIA BOLT

12 The day I realised - WILL DEE.

13 Morning roses-HEYDAYS

14 Incorpore?e - MINA SANG