Sitarsonic au Quartier Libre

Le restaurant-bar-concerts Quartier libre vous propose une soirée mêlant sitar et électro avec Sitarsonic ce jeudi 16 novembre 2017 à 20H pour amateurs d'atmosphères indiennes planantes et chamaniques. Entrée libre .





" Sitarsonic mélange sitar indien et electronica, Paco Rodriguez a rencontré cet instrument en 1994 apres avoir animé pendant presque 15 ans la scene pop francaise, a la guitare avec Gamine ou a la productions ligne claire (Little Rabbits, Autour de lucie). Créé en 2000 Sitarsonic en est a son 7eme album auto-produit: "Radio Mantra" (2016), réalisé a la maison comme d'habitude avec Ethnicalvibes, explore des horizons de plus en plus mystiques.

La présence de la chanteuse Sihanama sur quatre titres soutient ces ambiances chamaniques. Sur scene Paco sera accompagné par le French Tourist au theremin et aux paysages sonores analogiques."