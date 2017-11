Moriarty & Friends, Wati Watia Zorey Band à Créon

170 lectures





















Un joli concert à l'espace culturel de Créon ce samedi 11 novembre 2017 pour un concert partagé: Moriarty & friends, Wati Watia Zorey Band. Découvrez ci-dessous le clip de "Rest'là Maloya" de Wati Watia Zorey Band. Concert à 20H30. 15/18 euros. Org: Larural.

A noter que le groupe Moriarty s'apprête à sortir un double album live intitulé Echoes From The Borderline, on vous en reparle bientôt!









" Derrière le Wati Watia Zorey Band se cache la rencontre entre Rosemary Stanley, chanteuse du groupe Moriarty et Marjolaine Karlin, chanteuse rock lors d'un concert Maloya au festival Africolor en 2008. Accompagnées de quatre instrumentistes, les deux chanteuses nous font partager leur amour commun pour la culture créole en rendant hommage au grand chanteur réunionnais Alain Péters dans l?album "Zanz in Lanfer". Les mots mélancoliques du poète et chanteur sont portés par deux voix aux harmonies envoûtantes et un cortège luxuriant de guimbardes folk, de guitares slide et de cuivres. Une richesse musicale qui raconte des histoires intenses et peint une nature luxuriante et enjouée, un album qui nous déboussole."





Première partie: Laüsa

" LAÜSA [lahuzo] est un voyage musical entre tradition héritée et imaginée, un témoignage vivant qui rappelle que les peuples se sont rencontrés sur une terre d'accueil, que les musiques se sont mêlées et que ce n'est pas fini. La formation puise ses influences dans le folk, la pop, le rock, et flirte parfois avec des couleurs méditerranéennes ou africaines, mais reste toujours fidèle à la cadence du bal gascon."