Lysistrata, release party à l'Iboat

Le groupe Lysistrata vient de sortir son premier album, The Thread, sur le label bordelais Vicious Circle et fêtera ça en live ce samedi 11 novembre 2017 à l'Iboat! Un concert à ne pas manquer pour lequel ils partageront la scène avec Moloch/Monolyth et Truckks. 19H. 8/10 euros









Lysistrata [ Vicious Circle ]_SaintesÂ

"Théo, Max et Ben incarnent avec feu toutes les figures jouissives (voire sardoniques) du power trio : son brut, précipité, sauvage, hargneux, et riffs brutaux, abstraits, rudes, scintillants díombres fugitives et de grands cris juvéniles.

Lysistrata, créé en 2013, s'est vite échappé de Saintes et compte désormais parmi les références montantes de l'internationale du vacarme, entre math rock et noisy, avec autant de spontanéité que de savoir-faire"









Moloch/Monolyth _Bordeaux

"Pendant longtem ps projet solo de folk ultra intimiste influencé par Elliott Smith ou Sufjan Stevens, ne se dévoilant que par bribes sur internet, Moloch/Monolyth a evolué et s'est affirmé. C'est désormais un groupe de 5 personnes, et si le propos est toujours aussi dense, la musique est devenue plus directe et intense. Sur scène ils jouent fort et crient beaucoup, et les moments qu'ils passent sur scène sont toujours très chargés en émotions. Les influences de Moloch/Monolyth se sont élargies, ils citent souvent Arcade Fire ou The Dodos comme sources d'inspiration. Après sa victoire au tremplin des Deux Rives en février, le groupe sort son premier EP "Farewell Full Moon" en juin 2016, avec le soutien du collectif bordelais "Collectif du Fennec" et des dispositifs d'accompagnement de la RockSchool Barbey et du Krakatoa. Moloch/Monolyth prépare son nouvel EP pour l'automne 2017."





tRuckks _ Vesoul

"Quatuor fou et puéril qui crache une musique orientée punk rock (avec de nombreuses autres influences). "tRuckks", groupe originaire de Vesoul qui compte 4 membres âgés de 15 à 17 ans. Le jeune groupe assure des lives énergiques et déjantés avec des distorsions à bloc, une caisse claire qui claque, et un chant français. On les invite car ça défonce."