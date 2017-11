Cléa Vincent + Carmen Maria Vega à la Chapelle de Mussonville

"L'aventure discographique de Carmen Maria Vega débute en 2009 par un premier album éponyme très remarqué et une présence incroyable sur scène. Huit ans plus tard, il y a eu pour l?artiste charismatique et touchante, l'épopée d'une comédie musicale où elle a incarné une Mistinguett inouïe. Dans son bagage éthéré, elle ajoute trois beaux opus, Du chaos naissent les étoiles, Fais-moi mal, Boris! Et, récemment, Santa Maria. Cet album très personnel, lié à la quête de l'identité, en dit long sur Carmen Maria."