Le Prince Miiaou, "Closure" (clip)

Petite session de rattrapage pour ceux qui seraient passés à côté du récent retour du Prince Miiaou après 4 ans d'absence. Maud-Elisa Mandeau s'apprête à sortir un nouvel album en 2018 et a publié un nouveau titre en ligne il y a une dizaine de jours. Plus électro qu'à l'accoutumée, ce premier single s'intitule "Closure" et vous pouvez le découvrir en clip ci-dessous! Le clip a été réalisé par Maud-Elisa et Boris Barthes.