Familea Miranda au Quartier Libre

Familea Miranda(rock expérimental)

"Depuis plus de 14 ans, le groupe chilien/catalan tisse un son radical émanant a la fois du punk, du noise, du métal, du post hardcore ainsi que du folklore sud américain.

Après 6 disques sur leur propre label Miranada Discs, Radiopharm est sorti sur bcore en 2016,

plus de 350 concerts sur différents continents, ils ont joué avec des groupes comme Nomeansno; The Ex ; Trans Am ; Sabot, etc"

