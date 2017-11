Du Plomb + 7 Weeks à Sortie 13

190 lectures

























C'est une soirée stoner que vous propose Sortie 13 à Pessac ce samedi 4 novembre 2017 puisque la salle accueillera en live les groupes Du Plomb et 7 Weeks! 20H30. 13/14 euros





" Ombre et lumière, voilà ce qui peut caractériser la musique de 7 weeks. Une sorte de post-Stoner aux riffs lourds pour mélodies ciselées, bluesy et planant mais étonnamment sophistiqué et très rock'n'roll. 7 Weeks a affirmé son identité scénique et discographique, alliant originalité de composition et prestations live impeccables."













" Du Plomb, c'est avant tout un son profond, un rock stoner à la fois tellurique et solaire. La chaleur saturée des rhodes seventies, une basse big beat distortdue pour forger le Plomb:voici les bases du son Du Plomb:malin, massif, imparable."