La 56ème édition du Salon du Disque de Bordeaux se tient ce weekend des 28 et 29 octobre 2017 au Parc des Expositions de Bordeaux Lac et est toujours organisée par le disquaire bordelais Diabolo Menthe. Amateurs de vinyles, cds et raretés tous styles confondus, cet événement est à ne pas louper samedi de 11H à 19H et dimanche de 10H à 19H.

Entrée: 3.50 euros. pass weekend: 5 euros