Sweat Like An Ape au Comptoir Ephémère

Parmi les dates à ne pas manquer cette semaine: celle des bordelais Sweat Like An Ape qui seront en concert à Bordeaux au Comptoir Ephémère (ex Comptoir du Jazz/Club house) ce dimanche 29 octobre 2017! N'hésitez pas à aller assister à ce concert dans ce lieu culte de Bordeaux qui fermera probablement bientôt ses portes. 20H30. 5 euros.

" Après un premier album sorti en 2015, les Bordelais de Sweat Like An Ape sont de retour avec "Dance to the Ring in our Ears" et une furieuse envie de faire se trémousser les rockeurs habituellement dépassés par la peur du ridicule. Suite logique de son aîné, l'album ressert une grande louche de post punk aux influences multiples, sans jamais oublier son pouvoir fédérateur, qu?il lorgne vers le funk punk ou l'afro."