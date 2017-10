Low Roar + Malik Djoudi à l'Iboat

130 lectures





























Une très jolie soirée à ne pas manquer à l'Iboat la semaine prochaine puisque le groupe électro folk Low Roar y sera de passage en live mercredi 25 octobre 2017 avec en première partie Malik Djoudi!

Low Roar a sorti son troisième album il y a quelques mois: Once in a Long, Long While (14 avril 2017) et le clip du titre "Give me an Answer", extrait de l'album, est à voir ci-dessous; Concert à 19H30. 7/8/10/13 euros.









Low Roar [ Nevado Music ]

"Après avoir dissous son très indie-rock Audrye Sessions, Ryan Karazija quitte sa chaude Californie pour rejoindre les terres de glace islandaises et former la très intime formation Low Roar. Et on peut dire qu'il y a trouvé l?inspiration car, avec son premier LP du même nom, Ryan nous emmène pour une odyssée onirique à travers lacs glaciaires, fjords et autres plages de sable noir. Son timbre de voix lancinant, à la croisée d'un Ry X et d'un Thom Yorke (période "Kid A"), se dépose comme un doux flocon sur des nappes de musique ambient/post-rock minimaliste. Refrains langoureux, arrangements de cordes envoûtants, mélodies electro-folk,Ryan a définitivement trouvé son terrai n de jeu!"













Malik Djoudi [ Wagram Music ]

"Un romantisme de dandy pas trop sûr de lui, qui convoque Christophe, Sébastien Tellier et William Sheller, une voix qui flotte dans les airs tout près de Connan Mockasin, une sourde intensité mélodique qui trouble à la manière de Blonde Redhead, une intimité dont James Blake a retrouvé le secret.Et des mots en français qu'il manie avec grâce et candeur, sur une trame électro pop toute aussi épurée.

"Tu sais, j'ai peur de rien, à part du vide, qu'il anime mes lendemains". Non, Malik Djoudi n'a peur de rien et son premier album vient combler un vide dans le paysage français."