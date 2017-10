Bror Gunnar Jansson + Peter Von Poehl au Krakatoa (soirée autrement)

( Blues Folk / Suède )

"3 ans après la sortie de l'encensé et précédent opus "Moan Snake Moan" (plus de 10 000 exemplaires vendus en France, coup de coeur de l'académie Charles Cros) Bror Gunnar Jansson revient avec un nouvel LP "And the Great Unknwon, part 2".

Ce troisième opus marque une évolution artistique dans la carrière du one-man band trentenaire de Göteborg, produit par Filip Leyman, christopher Johansson et Bror Gunnar Jansson.

Une production plus ample et u

ne plongée dans l'univers sombre et poétique du scandinave, qui, s'il est toujours inspiré par le blues rugueux qui a fait sa renommée" He had a knife in his hand, part 2, rugueux à la Black Keys période Rubber Factory, il tâte ici de nouveau styles."