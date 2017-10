Alan Corbel au Quartier Libre

194 lectures

























Le songwriter Alan Corbel sera en concert à Bordeaux au Quartier Libre le vendredi 20 octobre 2017 (+ DJ Roh Gé). Alan Corbel a sorti, cette année, un nouvel album intitulé Like A Ghost Again et composé de 10 titres folk rock dont "That City" dont le clip est à voir ci-dessous. Concert à 20H. Gratuit. Facebook d'Alan Corbel





" Alan Corbel n'est pas un sédentaire et c'est tout naturellement que sa musique nous emmène en balade au gré de ses récits. Chaque chanson est une histoire, chaque histoire est un voyage. De ses inspirations folks à l'énergie rock du live, une promenade sans but, que l'on souhaite sans fin.On découvre les titres de son nouvel album "Like a ghost again" depuis 2016, du festival des Vieilles Charrues au Paléo Festival en passant par Le Café de la Danse."