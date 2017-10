Kim, "Ad Libitum Melo" (clip)

302 lectures

























Kim s'apprête à sortir son 32ème album (oui, oui, 32ème). ce nouvel opus mêlant les nombreuses influences de Kim (folk, pop, disco, reggae...) s'intitule Blues de Geek Manifesto et sortira le 10 novembre 2017 chez Midnight Special Records. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le tout nouveau clip du titre "Ad Libitum Melo" extrait de l'album. Le clip, les dessins et l'animation ont été réalisés par Kim!