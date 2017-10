Equipe de Foot, release party au Void

Une release party à ne pas manquer ce vendredi 13 octobre 2017 puisque les bordelais Equipe de Foot vont fêter en live au Void (58 rue du Mirail, Bordeaux) la sortie de leur tout premier album! L'album s'intitule Chantal et sera à découvrir en live donc ce vendredi. Equipe de Foot en profite pour inviter des amis bordelais pour l'occasion et seront donc à voir sur scène également: The Mirrors et Pénélope. Une soirée "gavée cool" en perspective!

Concert à 20H. 5 euros

"Equipe de Foot est un duo à la tête d'une horde de mammouths et de petits félins. Alex #23 (guitare/chant) et Mike #19 (batterie/chant) révèlent une identité entre pop aux refrains entêtants et rock massif, parfois noise. Ils abordent leurs morceaux avec le flegme et le détachement de popeux britanniques mêlés à l'énergie de rockeurs américains débraillés

. Les deux sportifs parlent de "pop de centrale nucléaire", ou de "foot indé" (pour les plus initiés).

Repéré par le groupe Odezenne en 2016, Equipe de Foot se retrouve propulsé en première partie du trio français lors de sa tournée à l'automne 2016.

Finaliste du Prix Ricard SA Live 2017, en à peine un an, Equipe de Foot s'est produit dans des lieux aussi prestigieux que l'Elysée Montmartre (Paris), l'Aéronef (Lille), le Café de la Danse (Paris), le Bikini (Toulouse), le festival This Is Not A Love Song (Nîmes) et également en Angleterre, en Belgique et en Suisse."