Daniel Romano à Sortie 13 (+ Tellma)

Le songwriter canadien Daniel Romano sera en concert à Bordeaux à Sortie 13 (rue Walter Scott, Pessac) ce dimanche 15 octobre 2017, une occasion à ne pas manquer de découvrir en live ce multi-instumentriste aux influences, folk, rock et country! La première partie du concert sera assurée par les bordelais de Tellma. Attention le concert a lieu à 18H! (ouverture des portes: 17H). 13/14 euros.









"Le canadien atteste d'un sens mélodique et d'un song-writing époustouflant à faire pleurer un mur. En croisant sa musique de cow-boy avec tout ce qui lui passe dans les oreilles, ce multi-instrumentiste génial réussit des coups d'éclat. Romano se glisse avec humilité et virtuosité dans les oripeaux des grands maîtres, de Randy Newman à Léonard Cohen, de Dylan à Ennio Morricone et même Gainsbourg!

Ce cow-boy est hors-catégorie.

Daniel Romano vient de publier son nouvel album "Modern pressure" en Mai 2017"





" Tellma est le duo formé en 2014 par Bertrand Mouty (Chant, Guitare) et Laurent Rousset (Chant), deux voix contraires et très personnelles qui se mêlent autour d'une guitare acoustique. Les deux Bordelais délivrent une pop folk élégante et touchante, en revendiquant volontiers s?inspirer d?anciennes conceptions shamaniques ou d'autres démarches spirituelles dans leur écriture.

Leur premier EP "Swansong", a été enregistré live au studio Le Hameau (Izia, Camille, La Femme) et est sorti en 2016."





+ Atelier MOW / Tim Frager  et Blandine Dubos Création  deux artistes de l?exposition LUMEN proposent un moment de rencontre conviviale à partir de 17H.