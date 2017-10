Hanni El Khatib au Krakatoa

(Rock / USA)

"On pourrait dire que 2015 aura été l'année de la révélation pour Hanni El Khatib, mais ça n'aura été ni rapide ni facile. Tout a commencé avec son album Moonlight sorti en janvier 2015. Des collaborations avec GZA, la production du premier album du trio parisien Wall of Death.Cette année est aussi le signe d'une tournée qui le verra jouer jusqu'à Vladivostok. L'année suivante est l'occasion pour lui de s'isoler avec une guitare et donner naissance à des centaines d'idées et cristallise instantanément une nouvelle dynamique très simple : écrire, enregistrer, recommencer. Cela donnera entre 2016 et 2017 une série d'EP "Savag

e Times" dont la collection complète est sortie le 03 mars dernier."