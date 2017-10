Julien Gasc + La Flemme au Void

176 lectures

























L'association Bordeaux Rock vous propose un joli concert French pop au Void (58 rue du Mirail) le mardi 24 octobre 2017. A l'affiche: Julien Gasc (le chanteur d'Aquaserge) dont le deuxième album solo est sorti chez Born Bad Records: Kiss Me You Fool (voir ci-dessous le clip du titre "Fait divers" extrait de l'album) et La Flemme et sa French pop digitale. Concert à 21H. Préventes: 7 euros chez Total Heaven (rue de Candale) et ici. tarif sur place: 10 euros.





" Julien Gasc : French Pop Psychédélique / BORN BAD RECORDS )

Avec son second album solo "Kiss me you fool!", le chanteur d'Aquaserge nous emmène au loin, dans des nuées de sons et de contes sentimentaux biscornus, vers une quête d'illumination qui traverse la riche palette des passions humaines. A la fois spirituel, noble et dégénéré, Julien  Gasc  se pavane avec la nonchalance d'un dandy noctambule. Troubadour des temps modernes, il chante l'amour irrésolu, les trivialités du quotidien, la quête d'absolu et l'auto dérision."







La Flemme( French pop dub digital - Bordeaux)

La F lemme aka Steve Artur et ses machines (mpc,no laptop!) nous propose un mélange improbable de pop française et de dub digitale. Sur cette trame psychédélique et groovy, il nous raconte la forêt, les animaux, le skateboard, Sans jamais convoquer Jah ou autre gimmick jamaïcains."