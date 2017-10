Heydays, release party (+ Chien Noir)

119 lectures

























Le groupe bordelais Heydays fête la sortie de son premier maxi, Fire Of Joy, en live ce jeudi 12 octobre 2017 à l'Atelier B (29 rue de la Rousselle). Le groupe a pour l'occasion invité un autre artiste bordelais, Chien Noir, à ne pas manquer également ce soir-là. Ecoutez ci-dessous le titre "Fire of joy" de Heydays. Concert à 19H30. 5 euros.





" Inspirée par la musique folk américaine comme par la pop, Barbara Belmonté écrit, compose et révèle de sa voix solaire les ballades poétiques du premier opus d'Heydays nommé "Fire of Joy".

Un EP de six titres pour lequel elle a su s'entourer de musiciens virtuoses et touchants, qui confirme un élan vers les voyages intenses et lumineux.

Accords de guitare folk et violons qui fusionnent, un ukulélé à portée de main; on pense aux universÂ

acoustiques de "Lisa Hannigan, Lianne la Havas, The head and the heart."