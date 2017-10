Bertrand Cantat, "L'Angleterre"

226 lectures

























Après l'album Horizons sorti avec Détroit en 2013, c'est en solo que Bertrand Cantat se lance cette année (même s'il a tout de même embarqué ses potes Pascal Humbert et Bruno Green dans l'aventure) avec un nouvel album annoncé pour décembre chez Barclay. Un premier single est sorti aujourd'hui. Il s'intitule "L'Angleterre" et a des influences beaucoup plus pop (anglaise) qu'à l'accoutumée chez le bordelais qui en dit, entre autres, que: "Avant d'être une accusation, c'est un constat de l'absurdité du monde, de l'égoïsme et du cynisme en vigueur, de l'impuissance des bonnes volontés". Le single est disponible sur les plateformes habituelles et à écouter ci-dessous. To be continued...