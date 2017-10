I Am Stramgram: release party au Krakatoa

release party locale (Pop Folk / France)

+ Invités

"L'été passé, sa suite indienne également, on pourra fêter l'automne dignement au Kraka avec comme premier concert de la saison:

. 1er album de l'artiste (qui sortira le 15 janvier au national) le plus gavé fou de l'agglo. On ne vous dira même pas les surprises et les trucs de dingue qui vont se passer, mais juste que vous pourrez repartir avec l'album et les neurones en vr

ac."