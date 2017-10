inauguration du Comptoir Ephémère (ex-Comptoir du Jazz)

185 lectures

























Le Comptoir du Jazz, situé depuis 20 ans sur le quai de Paludate, est malheureusement voué à disparaître mais en attendant, le Comptoir Ephémère vous propose de vivre quelques soirée de plus dans ce lieu incontournable de la scène bordelaise. L'équipe d'[at] événements s'installe donc au 59 quai de Paludate pour une durée indéterminée et vous propose, du mercredi au dimanche, une programmation mêlant musique, théâtre et arts avec une soirée d'inauguration le 4 octobre 2017 (voir le programme de la soirée ci-dessous). A noter également parmi les concerts à venir côté rock: celui de Krazolta le 7 octobre et de Sweat Like An Ape le 29 octobre. Retrouvez le programmation complète du Comptoir Ephémère sur la page Facebook du Comptoir Ephémère.





soirée d'inauguration du 4 octobre 2017: