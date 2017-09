Calc, Lost Serenades

200 lectures





























Le label Vicious Circle sort cette semaine Lost Serenades, un double vinyle gatefold regroupant 24 titres remasterisés de l'incontournable groupe bordelais Calc. Dix ans après la sortie de leur dernier album, cette compilation vous permettra de vous replonger dans la discographie de ce groupe qui s'est exceptionnellement récemment reformé pour jouer en live au Black Bass Festival. Attention le vinyle sort uniquement en 500 exemplaires! Le vinyle est disponible chez le Disquaire bordelais Total Heaven (rue de Candale) et sur commande:ici.





A noter au passage que Julien Pras, membre de Calc et Mars Red Sky, sortira un nouvel album solo intitulé Wintershed en octobre mais on vous en reparlera.









tracklist de Lost Serenades:

Side A (19:55)



1. Bad Actor ( Dance Of The Nerve ) (3:22) // 2. Suicide Gurls ( 12 Steps To Whatever ) (4:21) // 3. Avalon By Night ( Dance Of The Nerve ) (2:39) // 4. Fields Of Plaster ( Any Downs At All ) (4:53) // 5. Great Fun ( Great Fun ) (4:31)



Side B (19:53)



6. Neon Signs ( Any Downs At All ) (4:57) // 7. The Secretive Show ( 12 Steps To Whatever ) (2:05) // 8. Feel The Sting ( 12 Steps To Whatever ) (1:57) // 9. Hide & Sick ( Dance Of The Nerve ) (2:40) // 10. Growing Old ( Something Sweet ) (4:00) // 11. Cracks In A Wall ( Any Downs At All ) (3:41)



Side C (20:00)



1. Clouds Race Away ( 12 Steps To Whatever ) (0:54) // 2. Melt Away ( Real To Reel ) (1:46) // 3. Lighter Fluid ( 12 Steps To Whatever ) (5:00) // 4. Brest#4 ( Any Downs At All ) (3:26) // 5. Orion & Helios ( Dance Of The Nerve ) (4:59) // 6. Dress & Pack ( Real To Reel ) (3:52)



Side D (19:57)



7. Distance ( Something Sweet ) (3:30) // 8. Fluorescent Knives ( Real To Reel ) (3:58) // 9. Tiny Room ( Great Fun ) (2:42) // 10. Heavenly Slumber ( 12 Steps To Whatever ) (2:49) // 11. Sand Wife ( 12 Steps To Whatever ) (1:55) // 12. Seagulls vs Airplanes ( Any Downs At All ) (3:21) // 13. Ida ( Great Fun ) (1:40)