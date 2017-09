Ua-Tea + I Am Stramgram + Saudaà Group à la Chapelle du Crous

(pop lunatique) : "avec sa musique folk anglo-saxonne teintée de français et d'électro, I Am Stramgram propose une pop à la fois joyeuse et mélancolique, débraillée et exigeante, minimaliste ou chargée. Habituellement accompagné d'un batteur, c'est en solo qu'il investira la chapelle pour proposer un set plus acoustique adapté au lieu, avec quelques surprises à la clé!"