Qlay au Quartier Libre + deuxième album

82 lectures

























Parmi les concerts à ne pas manquer cette semaine, Muzzart vous recommande celui du bordelais Qlay qui jouera ce vendredi 15 septembre 2017 à Bordeaux au Quartier Libre (30 rue des Vignes). Concert à 20H. Entrée libre.

Après un premier 5-titres sorti en 2013, Qlay prépare la sortie d'un deuxième opus intitulé The Color Of Silence et a besoin de votre aide pour financer l'enregistrement et le pressage de l'album. Qlay vient donc de lancer une campagne Ululé à soutenir ici: Qlay, deuxième album.

Voir ci-dessous une version acoustique du titre "My Grief" extrait du premier maxi de Qlay.





" Créé en 2009, Qlay, à la fois one-man-band et groupe multiforme (duo, trio, quartet, orchestre pluridisciplinaire...), joue un folk-rock hybride, aux accents progressifs et ambiants. Violoncelle, guitare, chant, loops, et parfois basse, batterie, saxophone et violon s'enchevêtrent et chantent la douleur, l'extase, la colère, l'apaisement."