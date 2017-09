Simone pète les watts 2017

102 lectures

























L'édition 2017 du festival Simone Pète Les Watts aura lieu ce weekend des 8 et 9 septembre à La Réole (33). Toujours gratuit, le festival accueillera de nombreux groupes tous styles confondus. Voir la programmation complète ci-dessous ainsi que le teaser du festival.

Plus d'infos sur le site officiel de Simone Pète Les watts.









Vendredi 8 Sept 16H:Apres-midi ''Musique pour tous'' 19H:Le Cri du Peuple 19H50:Orcival 20H40:Madison Street Family 21H30:Kick & Laurent Mastella 22H20:Minima Social Club 23H10:Krav Boca 00H:Goodbye 20 Hello 30 00H50:Underzut





Samedi 9 Sept 17H:The Rocky Grenadine Picture Show 19H:Amam's family 19H50:Sangue 20H40:B shop & Troma 21H30:Blackbird Hill 22H20:Crazy dolls and the bollocks 23H10:Alexis Evans 00H:One Rusty Band 00H50:Seeds of Mary





+DJ SET VINYL avec : Lady C Sryl Benoit A-side / B-side