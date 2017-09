Festival Ouvre la Voix 2017

110 lectures

























L'édition 2017 du festival Ouvre la voix se tiendra ce weekend des 1, 2 et 3 septembre. Au programme comme tous les ans: des concerts, balades et dégustations le long de la Voie Verte de l'Entre Deux Mers. A noter côté musique, les concerts des Hurlements d'Léo, Moloch/Monolyth et Victorine. Retrouvez le programme complet du festival ci-dessous.













Vendredi 1 Septembre : Soirée d'ouverture

17h00 - Place de la République, Sauveterre de Guyenne

Le JOSEM + Creme Club DJ Set





Samedi 2 septembre

PARCOURS : Sauveterre-de-Guyenne/Créon

Navette pour laisser vos voitures à Créon, infos plus bas

8h30 - Place de la République, Sauveterre de Guyenne

Petit déjeuner et Animation DJ Set par Musique en Bastide

10h30/11h45 - Église de Saint Brice

Concert - Adrien Soleiman

12h15/14h30 -Halle de Frontenac

Concert - Santa Machete

15h30/17h - Cave Baron d?Espiet

Concert -White Wine

17h30-18h15 -Tunnel de La Sauve Majeure

Éliminatoires du concours de cri

18h30/21h- Station vélo de Créon

La Famille Martoche

20h - Espace Culturel Les Arcades - 18/21 euros

Concert - Les Hurlements d'Léo + The Robert's Creek Saloon

Dimanche 3 septembre

3 parcours possibles

Bordeaux/Bouliac

Sadirac/Citon Cénac

Bègles/Bouliac



Parcours 1

9h/9h45 - Opéra National de Bordeaux - Grand Théâtre

Concert - Choeur de femmes de l'Opéra Nationnal de Bordeaux

10h/10h30 - Pont de pierre

Concert - Taléa, proposé par l'association Vélo Cité

10h45/12h - Parc des Étangs de Floirac

Concert - Wood Dog House

12h15/13h15 - Port des Collines de Bouliac

Concert - Victorine



Parcours 2

10h30/11h30 - Gare de Sadirac

Animations proposées par les volontaires en Service Civique de la Frabik à Declik

12h/13h -Gare de Citon Cénac

Concert - Moloch Monolyth



Parcours 3

10h/11h30 - Cycles et Manivelles de Bègles

Concert - The Robert's Creek Saloon

12h/13h15 - Port des Collines à Bouliac

Concert - Victorine



?ARRIVÉE COMMUNE À LATRESNE

13h/17h-Aerocampus Latresne

Concert - Gauvain Sers

Finale du concours de cri