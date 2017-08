Raoul Vignal à Talence (les inédits de l'été)

110 lectures

























Le songwriter lyonnais Raoul Vignal, qui vient de sortir son premier album sur le label bordelais Talitres, sera en concert à Talence demain, 29 août 2017, dans le cadre des Inédits de l'été. Concert à 20H. Gratuit sur réservation ici. ( LE DÔME (PARVIS), 221 AVENUE DE THOUARS, BUS 8, ARRÊT LE DÔME; EN CAS D'INTEMPÉRIES, REPLI À L'INTÉRIEUR DU DÔME)









" Proche de l'univers de Nick Drake, le folk intimiste de Raoul Vignal tisse un univers délicat et harmonieux, autour de ballades nimbées d'une mélancolie lumineuse. Avec son 1er album The Silver Veil, le Lyonnais Raoul Vignal dévoile dix morceaux intemporels à l'élégance inouïe, dix ballades nimbées d'une mélancolie lumineuse. Une lueur issue de ses deux années d'exil à Berlin, qu'il évoque à travers ce "voile argenté", titre d'un opus aux arrangements épurés, comme autant de trésors dévoilés. Si sa musique n'est pas sans rappeler Nick Drake et Kings of Convenience, elle évoque également son attrait pour la guitare classique, qu'il apprivoise comme personne. Finger-picking et accordages alternatifs deviennent une résonance subtile à son chant apaisant, dont le charme suranné a fait chavirer le c?ur du label bordelais Talitres chez qui il a signé en avril dernier."