Mascarock 2017

141 lectures

























La 9ème édition du Mascarock se tient aujourd'hui et demain, 25 et 26 août 2017, à Saint Pardon de Vayres. Parmi les groupes à l'affiche de cette nouvelle édition: Tellma, Blackbird Hill et Les Yeux dla Tête.





" En 2017,le festival Mascarock s'installe à St Pardon pour sa 9ème édition et: deux fois plus de plaisir sonore. Cette année, deux soirées sont programmées: le vendredi 25 et le samedi 26 août 2017. Toujours gratuit, toujours en mode découverte avec le Tremplin Rock, des bons petits plats mitonnés comme à la maison, de la convivialité et, notre Mascaret! Suivez cette page pour la programmation, des infos, et, des surprises!"