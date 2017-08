Sacha Bernardson à Bordeaux + Rockall (album)

143 lectures





















Bordelais il y a quelques années, Sacha Bernardson est devenu islandais mais a décidé de revenir faire un tour par chez nous pour quelques dates entre fin août et mi-septembre 2017. Sacha Bernardson s'apprête à sortir un nouvel album intitulé Rockall, du nom du sommet d'un volcan situé dans l'Atlantique nord, et annoncé pour le 20 octobre 2017. Avec ce nouvel album, Sacha Bernardson livre 12 titres mêlant électro, synthé et choeurs et crée un univers aussi décalé qu'éclectique. En attendant octobre, Sacha Bernardson sera donc à voir en live à Bordeaux:

- jeudi 24 août 2017 à la Maison Pip dans le cadre des jeudis del Inca

- le 8 septembre au Quartier Libre (+ Tulsa)

- le 14 septembre à l'Iboat (release party)