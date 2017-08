139 lectures

























La 28ème édition du festival Musicalarue se tiendra à Luxey (40) ce weekend des 12, 13 et 14 août 2017. Parmi les artistes à l'affiche, on retrouve notamment les groupes bordelais Equipe de Foot, Télégram, Cocoon et Moloch/Monolyth qui partageront la scène avec La Maison Tellier, Mountain Men, Matmatah, Miossec ou Un Air Deux Famille entre autres. Voir tous les groupes et horaires ci-dessous. tarifs: 1 soir: 33/40 euros, 2 soirs:58/65 euros, 3 soirs:78/85 euros.