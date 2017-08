Dätcha Mandala à la Guinguette chez Alriq

160 lectures





















Le groupe rock bordelais Dätcha Mandala sera en concert à Bordeaux demain, 5 août 2017, à la Guinguette Chez Alriq (Quai de Queyries). Un concert rock à ne pas manquer dans un lieu atypique et convivial en bord de Garonne en attendant la sortie du premier album du groupe! Attention la Guinguette affiche complet quasiment tous les soirs alors réservez vos places à l'avance ici ou arrivez tôt! 7 euros. Concert à 21H30.





" Trio tombé dans la marmite d'un Heavy Blues très 70's, Dätcha Mandala séduit à grands coups de guitares surpuissantes et électrisantes, de voix transcendantes et d'énergie à la générosité hautement communicative. Loin des références qui assomment, les Dätcha Mandala font du Blues rock comme ils respirent, sans y penser. Parfois plus spirituel, le groupe inscrit son esthétique musicale dans un psychédélisme mystique aux accents orientaux. Dätcha Mandala a déjà donné plus de 400 concerts à travers l'Europe et viennent d'enregistrer leur prochain album entièrement en analogique avec Clive Martin (Queen, Tom Yorke, The Cure, Midnight oil, Skunk Anansie...). Le 45 Â tours "Anâhata" sorti le 22 septembre 2016, issu de cet enregistrement, est disponible en commande sur mrs.bigcartel. Le single "Misery" est à l'coute et en téléchargement sur toutes les plateformes (Deezer, Spotify, Apple Music)"