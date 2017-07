Peter Harper présente Sugar Man (Utopia Bordeaux)

119 lectures





















Le cinéma Utopia de Bordeaux (Place Camille Jullian) vous propose une soirée mêlant musique et cinéma demain soir, 25 juillet 2017, avec une projection du film documentaire Sugar Man sur la vie du songwriter américain Sixto Rodriguez qui sera suivie d'une rencontre et d'un concert de Peter Harper. 20H30. 8 euros. Achetez vos places à l'avance à la caisse du cinéma. Voir ci-dessous la bande annonce du film et le clip du titre "See You Smile" de Peter Harper. Facebook de Peter Harper. Site officiel de l'Utopia.





" PETER HARPER (Soul Folk/Los Angeles)

Plus jeune des trois frères Harper, Peter a grandi comme les deux autres au milieu des banjos et autres instruments du fameux Folk Music Center, fondé par leurs grands-parents près de Los Angeles à la fin des années 50. Bien sûr, tout le monde connaît Ben, l'aîné devenu une star internationale. Peter a d'abord choisi l'art de la sculpture pour exprimer sa créativité (il enseigne aussi à l'université) sans jamais avoir tourné le dos à son amour pour la musique. A l'issue de la séance, il interprétera quelques chansons en acoustique, extraites de son dernier album, s'accompagnant de sa guitare ténor et de son ukulélé."