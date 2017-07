20ème Rencontre des Bateaux en Bois et Autres Instruments à Vent

Concerts:Projections vidéos en plein airRestauration/ Le Garage Moderne Escale#5 Bourg sur Gironde / 20 juillet / Le Port / 17h - 00h16h00 Arrivée des bateauxSOIREE,Concerts:PénélopeWorld wide governmentDJ Set: vie sauvage Projections vidéos en plein air"Mythe Mytho Mythos", web-série participative réalisée par le Collectif OS'O et l'Association d'Asques et d'AilleursRestauration: Yedi Tepe Food Truck Escale #6 Lormont / 21 juillet / Place Artistide Briand / 18h30 - 00h18h30Arrivée des bateauxSOIREE :Concerts:21h00 Equipe de footProjections de vidéos en plein airRestauration: Mami Wata food truck LA FÊTE À TERRESamedi 22 de 14h à 00h et dimanche 23 de 12h à 19h aux Chantiers Tramasset, Le Tourne.Ateliers, visites, conférences et spectacles pour toute la famille.SAMEDI 22 JUILLETDés 14hAnimations ludiques pour petits et grands,Visites libres,La grosse commission (acccompagnement musical en toilettes sèches),exposition "Les reines de Syrie" ( au restaurant le Passage)14h00 / 16h00 /17h30Youpiks, Cie Bigre, (spectacle jeune public).14h30 / 18h00Terres Libres, Cie Autre Direction (spectacle pour toute la famille sous le Chapiteau au parc de la Mairie du Tourne)18h00Concert de la fanfare en chantier19h00Arrivée des bateaux19h30Bruits de l'eau et autres effusions de joie, non programmation assumée.20h30 / Molloch/ Monolyth (Rock à envolée)22h00Cie Mohein (Musique du monde et d'ailleurs, dansante toujours)00h00 / DJ Stamboul(electro aux larges horizons)01h30La fin jusqu'au lendemainDIMANCHE 23 JUILLETDés 12h00Animations ludiques pour petits et grands,visites libresLa grosse commission (acccompagnement musical en toilettes sèces),exposition "Les reines de Syrie" (restaurant le passage)13hHuîtres et vin blanc en bord de fleuve13h30 / 17h00Terres Libres, Cie Autre Direction (spectacle pour toute la famille sous le Chapiteau dans le parc de la mairie du Tourne)15h30Par le bout du noz, Ronan le Gouriérec (fest-noz pour enfants)Â16h30La fanfare en chantier17h30Ze big Noz ( fest-noz avec 4 saxophones barythons)19h00La collectore (fanfare punk)20h00La fin jusqu'à l'an prochain.