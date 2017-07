Aperoboat Yoga Pop à l'Iboat

89 lectures

























L'Iboat vous propose une soirée apéroboat Yoga Pop ce jeudi 20 juillet 2017 à partir de 19H. Au programme: du yoga pour surfers et skaters et, côté musique, un DJ set latino et un concert de Kim qui jouera des nouveaux morceaux extraits de son album à paraître à la rentrée (Blues de Geek Manifesto chez Midnight Special Records). Découvrez le clip de son nouveau titres "Racha From Aleppo" à la fin de cette news. Entrée libre.





" Quand la pratique du Yoga invite la musique et la cuisine cela donne le Yoga Pop. Cette soirée pour annoncer le lieu du même nom qui ouvrira ses portes le samedi 9 septembre à deux pas de la place du palais.

Au programme de cette soirée : du Vinyasa avec Aurélie Erquiaga accompagnée d'un mix latino de DJ Muchos Matthias suivi d'un cours de partner yoga avec Julia Autin et Philippe Beer Gabel ; le tout accompagné d'un set pop et ambiant de Kim et pour finir un mélange de Yoga Nidra et de méditation profonde sonorisé au Kantélé, une harpe électrique venant de Finlande.