Depeche Mode à Bordeaux (Métropole Arena)

Dans le cadre de son Global Spirit Tour, le groupe Depeche Mode sera en concert à Bordeaux le 24 janvier 2018 dans la toute nouvelle salle Bordeaux Métropole Arena. Une première série de places a été mise en vente en début de semaine et les places restantes seront mises en vente demain (7 juillet 2017) à partir de 10H sur le site officiel de la salle et dans les points de vente habituels (attention les places partent très vite!). événement Facebook









" Le Global Spirit Tour sera la 18ème tournée du groupe et marquera leurs premières performances live depuis près de trois ans. La dernière tournée du groupe, le Delta Machine Tour, a réuni près de 2,5 millions de fans lors de shows sold-out à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, tout en étant l?une des tournées les plus spectaculaires et couronnées de succès de 2013.

En ayant vendu plus de 100 millions de disques et joué live devant plus de 30 millions de fans à travers le monde, Depeche Mode refuse l'auto-complaisance, en dépit des innombrables artistes qui les citent comme inspiration, et des critiques qui les célèbrent comme des gens qui « ouvrent de nouvelles voies » et "deviennent de plus en plus importants au fil du temps".Spirit et le Global Spirit Tour sont prêts à poursuivre cette histoire de l?innovation musicale, en même temps que le succès critique et commercial du groupe britannique.

Ils seront le 24 Janvier prochain à Bordeaux Métropole Arena pour une date 2018 unique en France!"